KRAFTON, Inc.'e bağlı şirket Dreamotion, gerçek zamanlı (PvP) strateji (RTS) oyunu Road to Valor: Empires için Google Play ve Apple App Store'da ön kayıtların açıldığını duyurdu.

Road to Valor: Empires, 2019 yılının Ocak ayında çıkan ve 3 milyondan fazla indirmeyi geride bırakan Road to Valor: World War II'nin devamı niteliğindedir. Bu mobil PvP RTS oyununda oyuncular, gardiyan olarak bilinen kahraman birimleri de dahil olmak üzere, türlü çeşitlilikte medeniyet ve efsanelerden bir araya gelmiş birimlerden oluşan ordularını düzenleyerek efsanevi saha komutanları olabilirler. Oyuncular, rakip oyuncuları yenmek ve tahta geçmek dokuz gardiyan ve 60'ın üzerinde farklı birim oluşumları arasından seçim yaparak için bir gardiyan ve sekiz askerden oluşan bir strateji destesini kullanabilirler.

Oyun çok sayıda birimin savaş alanına ve toplu savaşa girmesine izin veren gerçekçi grafikler ve dinamik özelliklere sahiptir. Orijinal oyunun hayranları oyun perspektifinden nelerle karşılaşacaklarını bilecek olsalar da, Road to Valor: Empires, Athena - Savaş Tanrıçası; Odin - Asgard ve Medusa Kralı gibi efsanevi varlıkların dahil olduğu yeni medeniyetler ve ordu kurma oluşumları da sunmaktadır.



