Rize’yi onlar yıkacak: Andre Ayew ve İslam Slimani

Cocu, zorlu deplasman öncesi iki öğrencisiyle yakından ilgileniyor. Başarılı teknik adam, Rize karşısında hücum planını bu ikili üzerine kuracak.

28 Eylül 2018, Cuma 23:05 Son Güncelleme: 29 Eylül 2018, Cumartesi 09:36
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Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde belki kazanamadı ancak en azından performansıyla umut verdi.

Sarı-Lacivertliler şimdi Rize deplasmanından 3 puanla dönerek yeniden çıkışa geçmenin planlarını yapıyor. Teknik direktör değişikliğine giden rakibi analiz etme konusunda sorun yaşayan Cocu, bunu bireysel yeteneklerle aşmak için kolları sıvadı. Hollandalı teknik adam, zorlu maç öncesi İslam Slimani ve Andre Ayew ile yakından ilgileniyor. Cocu, sadece Kayseri karşısında gol sevinci yaşayan Slimani’yi, “Oynadığın futbol, sergilediğin mücadele çok iyi. Tek eksiğin gol. Rize maçıyla birlikte bunu da aşacağına eminim” sözleriyle motive etti. 47 yaşındaki teknik adam, Ayew’i ise, “Derbide çok kritik bir anda sahneye çıktın. Geçmişte skorer yönünü birçok kez göstermiştin. Gollerinin devamını bekliyorum” diyerek zorlu maça hazırlamaya çalışıyor. Yassine Benzia da Hollandalı teknik adamın bu karşılaşmada güvendiği isimlerin başında geliyor. 

Yusuf Dursun

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