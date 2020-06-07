Rize’ye 1 numaralı müjde! Gökhan Akkan...

Yeşil-Mavililer’de sakatlığı nedeniyle bir süredir çalışmalara katılamayan kaleci Gökhan Akkan, Sarı- Kırmızılılar’la oynanacak maça kadar yetişecek. Çalışmalara 3 gün önce başlayan başarılı eldiven kritik maça kadar eksiklerini giderip forma giyebilecek. Çaykur Rizespor’da sakatlığı bulunan kanat oyuncusu Umar Aminu ile tedavisi devam eden stoper Abarhoun sezonu kapatmıştı. Hafif sakatlık geçiren orta saha Samudio’nun durumu ise belirsizliğini koruyor. Karadeniz ekibi, ara sonrası ilk maçı kazanarak lige zaferle geri dönmek istiyor. Yeşil- Mavililer de küme düşmenin kalkması için TFF’ye başvuran 7 takımdan bir tanesiydi.