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Rizespor'un 36. Başkanı Tahir Kıran

Çaykur Rize Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin 91. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı`nda yapılan seçimde, kulübün 36. Başkanı Tahir Kıran oldu.

26 Haziran 2021, Cumartesi 12:51 Son Güncelleme:
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Rizespor'un 36. Başkanı Tahir Kıran

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Çaykur Rize Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin 91. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda tek listeyle yapılan seçimde; oy birliğiyle Tahir Kıran başkanlığında ve yeni yönetim kurulu göreve seçildi.

Başkan ve yönetim kurulu listesi şu şekildedir:

BAŞKAN

TAHİR KIRAN

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ

MUSTAFA YAZICI

NİYAZİ METE

ALİ HAYDAR ER

SELİM SELİMOĞLU

YUSUF ZİYA ALİM

AHMET YILMAZ ZEHİROĞLU

SERKAN KARAVİN

BİLGEHAN BAYRAMOĞLU

CEYHUN KAZANCI

ZEKİ KARAOĞLU

CAN SİPAHİ

OKTAY SEYMENOĞLU

HASAN TÜRÜT

MUHAMMET METE

HASAN YAVUZ BAKIR

SEDAT ABANOZ

TALHA KÜÇÜKVAR

NURULLAH HAŞİMOĞLU

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

SEMA TORNACI 

MEHMET ÖMEROĞLU 

HÜSEYİN UZUN 

ÖZGÜR ŞAFAK 

UMUT YAZICI 

ADİL EKŞİOĞLU

KADER TİBUKOĞLU 

DENETLEME KURULU ASİL ÜYELERİ

SELAHATTİN BAKIR

ALİ ÇELİK

İSMAİL KOCAMAN

DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELERİ

DİLEK ŞİŞMANLAR

ERCÜMENT MAMATİ

MELEK BAKOĞLU

DİSİPLİN KURULU ASİL ÜYELERİ

YILMAZ KATMER

ATEŞ HATİNOĞLU

ÖMER FARUK BAKOĞLU

DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYELERİ

NECATİ DİLİ

İNÖNÜ BAKOĞLU

İSHAK ÖZGÜR

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