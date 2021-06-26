Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Çaykur Rize Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin 91. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda tek listeyle yapılan seçimde; oy birliğiyle Tahir Kıran başkanlığında ve yeni yönetim kurulu göreve seçildi.
Başkan ve yönetim kurulu listesi şu şekildedir:
BAŞKAN
TAHİR KIRAN
YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ
MUSTAFA YAZICI
NİYAZİ METE
ALİ HAYDAR ER
SELİM SELİMOĞLU
YUSUF ZİYA ALİM
AHMET YILMAZ ZEHİROĞLU
SERKAN KARAVİN
BİLGEHAN BAYRAMOĞLU
CEYHUN KAZANCI
ZEKİ KARAOĞLU
CAN SİPAHİ
OKTAY SEYMENOĞLU
HASAN TÜRÜT
MUHAMMET METE
HASAN YAVUZ BAKIR
SEDAT ABANOZ
TALHA KÜÇÜKVAR
NURULLAH HAŞİMOĞLU
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ
SEMA TORNACI
MEHMET ÖMEROĞLU
HÜSEYİN UZUN
ÖZGÜR ŞAFAK
UMUT YAZICI
ADİL EKŞİOĞLU
KADER TİBUKOĞLU
DENETLEME KURULU ASİL ÜYELERİ
SELAHATTİN BAKIR
ALİ ÇELİK
İSMAİL KOCAMAN
DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELERİ
DİLEK ŞİŞMANLAR
ERCÜMENT MAMATİ
MELEK BAKOĞLU
DİSİPLİN KURULU ASİL ÜYELERİ
YILMAZ KATMER
ATEŞ HATİNOĞLU
ÖMER FARUK BAKOĞLU
DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYELERİ
NECATİ DİLİ
İNÖNÜ BAKOĞLU
İSHAK ÖZGÜR