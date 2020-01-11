Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Dinamo Kiev'de forma giyen orta saha oyuncusu Denys Garmash ve Slavia Prag'ın forvet oyuncusu Milan Skoda'yı kadrosuna kattı. Devre arası çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor, Çek Cumhuriyeti’nin Slavia Prag takımından 33 yaşındaki Milan Skoda ile kendisini 1,5 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Öte yandan, Çaykur Rizespor’un daha önce prensipte anlaşmaya vardığı Dinamo Kiev'de forma giyen orta saha oyuncusu 29 yaşındaki Denys Garmash'ı da sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Arzu ERBAŞ / RİZE(DHA