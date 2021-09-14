Rizespor bir açıklama yayınlayarak Bülent Uygun'a olan güvenlerinin, inançlarının ve desteklerinin tam olduğunu ifade etti.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

Futbol kamuoyuna duyurulur,

Bazı yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında kulübümüzün teknik direktör arayışı içinde olduğu ve bazı isimlerle görüşüldüğü hatta daha da ileri gidilerek anlaşma sağlandığı iddia edilmektedir.

Bu asılsız iddiaların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Henüz daha ilk dört haftasını geride bıraktığımız uzun lig maratonunda hedeflerimiz doğrultusunda teknik direktörümüz Bülent Uygun'a olan güvenimiz, inancımız ve desteğimiz tamdır.