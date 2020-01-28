Rizespor'da yeni hedef Boyd

Devre arasında önemli transferler yapan Çaykur Rizespor’da bir bomba daha hazır. Bu doğrultuda gündeme gelen son ismin ise Beşiktaş’tan Tyler Boyd olduğu öğrenildi.

28 Ocak 2020, Salı 06:47 Son Güncelleme:
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Rizespor'da yeni hedef Boyd

Sportif direktör Yılmaz Bal yönetiminde sezonun ikinci yarısı için kadrosunu flaş transferlerle güçlendiren Çaykur Rizespor’da bir bomba daha hazır... Yeşil-Mavililer, devre arasında hücum hattının her mevkiine takviye için kolları sıvamıştı. Bu doğrultuda gündeme gelen son ismin ise Beşiktaş’tan Tyler Boyd olduğu öğrenildi.

Forvete Milan Skoda’yı alan Karadeniz ekibi, Siyah-Beyazlı takımdan da Tyler Boyd’u renklerine bağlayarak gücüne güç katmak istiyor. İkinci yarıda takımda düşünülmeyen ABD’li futbolcuyla görüşmelerini sürdüren yönetimin bu transfere kısa süre içinde nokta koyması bekleniyor.

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