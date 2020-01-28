Sportif direktör Yılmaz Bal yönetiminde sezonun ikinci yarısı için kadrosunu flaş transferlerle güçlendiren Çaykur Rizespor’da bir bomba daha hazır... Yeşil-Mavililer, devre arasında hücum hattının her mevkiine takviye için kolları sıvamıştı. Bu doğrultuda gündeme gelen son ismin ise Beşiktaş’tan Tyler Boyd olduğu öğrenildi.

Forvete Milan Skoda’yı alan Karadeniz ekibi, Siyah-Beyazlı takımdan da Tyler Boyd’u renklerine bağlayarak gücüne güç katmak istiyor. İkinci yarıda takımda düşünülmeyen ABD’li futbolcuyla görüşmelerini sürdüren yönetimin bu transfere kısa süre içinde nokta koyması bekleniyor.