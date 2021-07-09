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Rizespor’da Alper Potuk antrenmana çıktı

Süper Lig ekibi Rizespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında günün ilk çalışmasını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde gerçekleştirdi.

09 Temmuz 2021, Cuma 13:59 Son Güncelleme:
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Rizespor’da Alper Potuk antrenmana çıktı

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Karadeniz ekibi, sabah çalışmasına ısınma hareketleriyle başladı. 3 grup halinde 5’e 2 çalışması yapan yeşil beyazlı takım yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı. 

ALPER POTUK ANTENMANA KATILDI 

Çaykur Rizespor ’un yeni transferi Alper Potuk dün akşam saatlerinde takımının Erzurum kampına katılırken, bu sabahki antrenmanda da takım arkadaşlarıyla tanıştı ve ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN / ERZURUM,(DHA)

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