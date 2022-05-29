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Rizespor'da 4 oyuncu gitti, 8 oyuncu gidici

Rizespor'da sezonun bitmesiyle 4 oyuncunun sözleşmesi sona ererken 8 oyuncusu ise takımdan ayrılabilir.

29 Mayıs 2022, Pazar 11:41 Son Güncelleme:
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Rizespor'da 4 oyuncu gitti, 8 oyuncu gidici

Spor Toto Süper Lig 'de 2021-2022 sezonunda küme düşme potasından hiç çıkamadan küme düşen Rizespor , sezonun sona ermesiyle tecrübeli oyuncularından Fernando Boldrin, Fabricio Baiano, Sebastian Holmen ve Yusuf Sarı ile yollarını ayırdı.

Rizespor'a kiralık olarak gelen Carlos Ponck, Cemali Sertel, Gedson Fernandes, Tyler Boyd ve Joel Pohjanpalo takımlarına dönerken Erik Sabo, Aminu Umar ve Papiss Cisse'nin de bu yıl sözleşmeleri sona erdi.

4 oyuncusu ile yollarını ayıran ve sözleşmesi biten 8 oyuncunun da ayrılığı söz konusu olursa Rizespor'un geriye 15 oyuncusu kalacak.

İHA

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