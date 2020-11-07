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Rizespor'a kötü haber! 3 futbolcunun testi pozitif

Süper Lig'in 8. haftasını bay geçen Çaykur Rizespor, 3 futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

07 Kasım 2020, Cumartesi 22:28 Son Güncelleme:
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Rizespor'a kötü haber! 3 futbolcunun testi pozitif

Süper Lig'in 8. haftasını bay geçen Çaykur Rizespor, 3 futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Çaykur Rizespor Kulübü olarak sporcularımıza ve teknik ekibimize bugün yapılan Covid-19 PCR testleri neticesine göre, toplam 3 futbolcumuzda pozitif sonuç rapor edilmiştir. Üç sporcumuz da izole edilmiş olup, mevcut algoritmalar rehberliğinde gerekli takip ve tedavi süreçleri başlatılmıştır."



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