Rizespor, Moussa Konate transferini bitirdi

Yaz transfer döneminde sol kanada Yannick Bolasie'yi getiren, orta saha için Ronaldo Mendes, Alper Potuk gibi isimleri kadrosuna katan, savunmaya da Gökhan Gönül gibi tecrübeli bir ismi takviye eden Rizespor , transferin son günlerinde bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Karadeniz ekibinin, Fransa 2. Ligue ekiplerinden Dijon'un formasını giyen Moussa Konate ile temasa geçtiği öğrenildi. Yapılan görüşmeler sonucunda yıldız oyuncudan olumlu dönüş alındığı belirtildi.

Ufak pürüzler kaldı

Yaşanan son gelişmelerin ardından 28 yaşındaki golcünün, Yeşil-Mavili ekibe imza atmasının an meselesi olduğu bildirildi. Kulüpler arasında ufak pürüzler kaldığı gelen haberler arasında yer aldı. Bu arada atletik yapısı ile dikkat çeken 28 yaşındaki Senegalli, kariyerinde daha önce Rusya'da Krasnodar, İtalya'da Genoa, İsviçre'de Sion gibi takımlarda da boy göstermişti.