İki sene önce Şampiyonlar Ligi'ndeki koşu mesafeleri sıralamasında 32 takımın en kötüsü olan Galatasaray yaz transfer döneminde 25 yaş altı oyunculara yönelerek bu sorunu çözdü. Sabah'ın haberine göre; Avrupa Ligi'ndeki Lazio maçında 118 km koşan sarı-kırmızılılar, Marsilya deplasmanında takım halinde 116 km kat etti. Fransa dönüşü tek idmanla Rize'nin yolunu tutan Galatasaray, uzatmalarla 104 dakikayı bulan zorlu maçı kazanmasını bildi. Fatih Terim ve yardımcılarını, galibiyet golünün hikâyesi de mutlu etti. Dabo'dan topu G.Saray 18'i civarında savunmaya yardıma gelen Halil Dervişoğlu kaptı ve Diagne 50 metrelik deparla topu sürdü. İki rakibini ekarte eden Senegalli oyuncu, Morutan'a gol pasını verirken, sol bek Ömer Bayram ceza sahası içindeydi, Kerem kontratağa katılmıştı ve stoper Nelsson da hücuma desteğe rakip ceza sahasına yaklaşmıştı. Galatasaray'ın 10 kişi kalmasına rağmen beraberlikle yetinmemesi ve son atakta 5 kişiyle hücum etmesi, transferde gençlerde boşuna ısrar edilmediğini gösterdi.

MOSTAFA'NIN HEM AİLESİ HEM GOLLERI GELDI!

Mısırlı oyuncunun eşi, annesi ve çocuğunun İstanbul'a varması ile birlikte gol hasreti de bitti

13 maçtır suskun olan Mostafa Mohamed, gol hasretine Rize deplasmanında dubleyle son verdi. Mısırlı oyuncu gollerin yanı sıra takım savunmasına katkısı ile de geçer not aldı. Son dönemde özel hayatıyla ilgili sürekli olumsuz haberler çıkan Mostafa Mohamed'in bir süre önce eşini ve yeni doğan çocuğunu İstanbul'a getirdiği ortaya çıktı. Hatta annesi de Mohamed'in yanına geldi. Özel hayatına oldukça dikkat eden 24 yaşındaki oyuncu, beklenen patlamayı Rize'de yaptı. Galatasaray Yönetimi, 31 Aralık'a kadar Zamalek'e Mohamed'in 4 milyon dolar olan satın alma opsiyonuyla ilgili geri dönüş yapmak zorunda. Mohamed'in geleceği konusunda Fatih Terim henüz karar vermiş değil.



