Rizespor, Fatih Karagümrük hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig 'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor ligin 21. haftasında konuğu olacağı Karagümrük'ün hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde toplanan yeşil-mavili ekip, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 orta oyunu ile devam eden antrenman, çift kale maç ile son buldu.

Yeşil-mavili ekip, yarın oynayacakları maç için bugün saat 16.15'te kara yolu ile Trabzon’a, buradan da uçak ile İstanbul’a hareket edecek.