Rizespor çare bulamıyor

Rizespor ’da ligin 6’ncı haftasında alınan Altay mağlubiyetiyle birlikte teknik direktör Bülent Uygun’un yerine göreve gelen Hamza Hamzaoğlu, Karadeniz ekibinin galibiyet hasretine son veremedi. Hamzaoğlu yönetiminde çıktığı 3 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Rizespor, son olarak Karadeniz derbisinde deplasmanda Giresunspor’a 2-0 mağlup oldu. 9 haftanın ardından aldığı 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile ligin galibiyet alamayan tek takımı durumunda bulunan Rizespor, ligin 10’uncu haftasında evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak.