Rizespor Başkanı Kartal: Bu hakemlerle bu lig biter mi?

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından sert açıklamalar yaptı. Penaltı pozisyonları hakkında da konuşan Kartal, hakem Arda Kardeşler hakkında ağır ifadeler kullandı.

Hasan Kartal, "Bir şey söylemeye gerek yok, Türkiye gördü. Bu hakemlerle bu lig biter mi? Federasyon başkanının olduğu yerde hakem bunu yapıyorsa, onların olmadığı yerde ne yapar, bunu bilemiyorum. İki penaltıda da hakem penaltı olduğundan emin değil. Daha birinci maç, birinci maçta bunu yapmanın anlamı yok ki! Böyle hakem mi olur, bu hakemin bir daha sahalarda olmaması lazım ki bir başka hakem de görsün, yanlış yaptığımız zaman cezalandırılıyoruz desin. Bu adamın hemen cezalandırılması lazım. Bu hakem değil, bunu sokakta bulup getirmişler." şeklinde konuştu.

Hasan Kartal son olarak, "Sezonun ilk maçı böyle oldu, TFF Başkanı bir yorum yapmadı ama yüzüne baktığında ne olduğunu anlıyorsun" ifadelerini kullandı