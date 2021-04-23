Sezona Stjepan Tomas ile başlayan, ardından Gaziantep FK ile yolları ayrılan Marius Sumudica'yı göreve getiren Çaykur Rizespor'da son olarak göreve gelen Bülent Uygun, mevcut kadroyu verimli şekilde kullanarak 7 maçlık periyotta 4 galibiyet elde etti. Bu süreçte TT Arena'da Galatasaray'ı 4-3'lük skorla mağlup eden Karadeniz ekibi son iki karşılaşmadan da galip ayrıldı.

4 kez penaltı aldırdı

Geçtiğimiz sezon Ankaragücü'ndeki performansıyla göz dolduran ve bu sezon başı Çaykur Rizespor'a transfer olan Konrad Michalak, Bülent Uygun'un göreve gelmesiyle birlikte şahlanan Karadeniz ekibinin kilit rol oyuncularından biri oldu. Adam eksiltme özelliğiyle dikkat çeken 23 yaşında genç yıldız, bu sezon Rizespor'da 4 kez ile 'En fazla penaltı aldıran oyuncu' oldu.

İstikrarlı performansıyla dikkat çeken ve bu sezon forma giydiği 28 maçta 3 gol, 6 asistle iyi bir performans yakalayan Polonyalı orta saha, son olarak Çaykur Rizespor'un 2-0 yenik duruma düşüp 5-3 kazandığı Konyaspor maçında fileleri sarstı.