Rize’nin gözü Seleznov’da

Sezonun ilk yarısında Vedat Muriç ve Gladky’den beklediği verimi bir türlü alamayan Çaykur Rizespor’da gözler forvet transferine çevrildi. Menacerler tarafından Karadeniz ekibine birçok isim öneriliyor, ancak teknik direktör Okan Buruk’un istediği tek bir isim var: Yevhen Seleznov...

Genç hocanın Akhisar’da elde ettiği tarihi başarıda başrol oynayan Ukraynalı forvet takımıyla yol ayrımında. Galatasaray’dan teklif bekleyen ve her fırsatta Sarı-Kırmızılı formayı giymek istediğini açıklayan deneyimli golcünün istediği olmazsa Rize’ye masaya oturma konusunda söz verdiği bildirildi.

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