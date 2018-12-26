Rize’nin gözü Seleznov’da

Akhisarspor'da kadro dışı olan ve eski günlerini mumla arayan Seleznov'a Rizespor talip oldu.

26 Aralık 2018, Çarşamba 06:42
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Rize’nin gözü Seleznov’da

Sezonun ilk yarısında Vedat Muriç ve Gladky’den beklediği verimi bir türlü alamayan Çaykur Rizespor’da gözler forvet transferine çevrildi. Menacerler tarafından Karadeniz ekibine birçok isim öneriliyor, ancak teknik direktör Okan Buruk’un istediği tek bir isim var: Yevhen Seleznov...

Genç hocanın Akhisar’da elde ettiği tarihi başarıda başrol oynayan Ukraynalı forvet takımıyla yol ayrımında. Galatasaray’dan teklif bekleyen ve her fırsatta Sarı-Kırmızılı formayı giymek istediğini açıklayan deneyimli golcünün istediği olmazsa Rize’ye masaya oturma konusunda söz verdiği bildirildi.

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