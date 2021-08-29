Karadeniz müziğinin 'Recebim' lakaplı şarkıcısı Rizeli Recep Yağcı, Süper Lig 'de Çaykur Rizespor 'un mağlup olduğu maç sonunda, stadyum hoparlörlerinden kendisine ait 'Sana da güle güle' türküsünün çalınmasından dolayı telif hakkı doğduğunu belirterek Antalyaspor Kulübü'ne dava açacağını söyledi. Süper Lig'in 3'üncü haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan Çaykur Rizespor, karşılaşmadan 3-2'lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmadan sonra stadyum hoparlörlerinden Rizeli Recep Yağcı'nın 'Sana da güle güle' adlı türküsü çalındı. Statta çalınan türkü, Rizespor taraftarlarının tepkisini çekti. Recep Yağcı, telif hakkı doğduğunu belirterek Antalyaspor Kulübü'ne dava açacağını açıkladı. Hukuki süreci başlatacağını kaydeden Yağcı, Türkümü sahada duyduğumda taraftar ne hissettiyse ben de onu hissettim. Benim de bir tarafım var, Rize'nin çocuğuyum. Ben Rizeliyim, benim her şeyim Rizespor. Taraftar doğal olarak deplasmanda benim türkümün çalınmasına çok üzüldü. Bize de bu konuda çok şikayet geldi, gereğini yapmamız gerekti. Rize'nin kültür elçisi olarak hiç kimse kusura bakmasın, yapılan saygısızlığa onay vermiyorum. Kendi adıma, Rizeliler ve Rizespor adına gerekli hukuki süreci başlatacağımı belirtmek istiyorumö diye konuştu.

'SONUCU HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ'

Yağcı, 'Telif bildireceğiz. Bizim silahımızla kimse bizi vurmaya kalkmasın. Rizespor'u sen nasıl Rizelinin türküsüyle yollarsın. Biz buradan güle güle yollayalım tamam ama Rizespor'umu kimse benim eserimle, Rizelinin eseriyle yolcu yapamaz. Benim tarafı olduğum takımın veya memleketimin futbolcularını o şekilde gönderemez. Taraftarımın zoruna gitti. Rizelinin zoruna gitti. Onların ağırına giden, benim de ağırıma gider. Saklı olan haklarımı kendi tarafımda tutarak, İstanbul'da, inşallah hukuki süreci pazartesi itibarıyla başlatacağız. Sonucu hep birlikte göreceğiz' dedi.

DHA