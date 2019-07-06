Rize, El Kabir’le imzalıyor!

Mykola Moroziuk’un bonservisini alan, Atakan Akkaynak’ı da kiralayan Çaykur Rizespor, transferde gaza bastı. Karadeniz temsilcisi, Süper Lig’de yakından tanıdığımız Mostapha El Kabir’i gündemine almıştı. Yeşil-Mavililer, İsveç ekibi Kalmar ile yollarını ayıran Faslı forvet ile her konuda anlaşmaya vardı. Ufak pürüzleri de gideren Rizespor’un, 30 yaşındaki futbolcu ile bugün resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Ülkemizde Gençlerbirliği, Antalya ve Ankaragücü formaları giyen El Kabir, Türkiye kariyerinde çıktığı 107 karşılaşmada 24 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.