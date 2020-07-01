Rize’den Cüneyt Çakır tepkisi

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor’un basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, “Rizespor Kulübü geçen sezon olduğu gibi bu sezon da hakem hatalarına maruz kalıyor. Cüneyt Çakır nedense Rizespor’un aleyhinde karar vermekten kaçınmıyor. Bizler bunun sebebini bilmiyoruz. Denizli maçında da iki penaltımız verilmedi” dedi.