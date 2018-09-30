Rize’de VAR sistemi geçici olarak devre dışı kaldı

Spor Toto Süper Lig 7. haftasında Çaykur Rizespor’un sahasında Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup ettiği mücadelede Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi yaklaşık 4 dakika devre dışı kaldı.

Çaykur Didi Stadı’nda oynanan karşılaşmanın 75. dakikasında Riva’daki VAR Merkezi’nde yaşanan sorun nedeniyle sistem geçici olarak çalışmadı.

Karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır, dördüncü hakem ile konuştuktan sonra iki takımın kaptanlarına da VAR sisteminin devre dışında kaldığı bilgisini verdi.

Karşılaşmanın 79. dakikasında sorun giderildi ve VAR sistemi yeniden devreye girdi.