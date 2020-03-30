Rize’de Talbi de katıldı

Çaykur Rizespor’da forma giyen futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımında bulunuyor. Takım kaptanlarından Abdullah Durak’ın Türk Kızılay aracılığıyla 100 ailenin 2 aylık gıda ihtiyacını karşılayacağı kaydedildi.

Forvet oyuncusu Oğulcan Çağlayan’ın “Ben de bin ailemizin erzak ihtiyacını karşılıyorum. Böyle günleri yardımlaşarak atlatacağız” mesajı verdiğinin belirtildiği açıklamada, Tunuslu Montasar Talbi’nin 30, takım kaptanlarından Orhan Ovacıklı’nın ise 40 ailenin 2 ay boyunca erzak ihtiyacını karşılayacağı aktarıldı.