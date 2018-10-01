Rize taraftarı önünde şov yaptı!

Haftanın sonucu en merak edilen maçlarından biri Çaykur Didi Stadı’nda oynandı. Beşiktaş beraberliğinin ardından herkes Fenerbahçe’den etkili bir futbol bekliyordu. Ancak patlamayı Çaykur Rizespor yaptı.

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Yeşil-Mavililer ilk yarıda 3-0’ı yakaladı, ilk galibiyetini müthiş bir futbolla oynadı. Karadeniz ekibinde tüm futbolcular alkışı değerdi ancak birisi ekstra övgüyü haketti: Umar Aminu... Yıldız futbolcu maç boyunca Fenerbahçe savunmasına zor anlar yaşattı, 35. dakikada da akşamın golünü attı.

Kadro değişti galibiyet geldi

Okan Buruk, Rizespor’un başında çıktığı ilk maçta kadroyu değiştirdi. İbrahim Üzülmez döneminde orta sahada görev alan Marvane Saadane, dün stoperde oynadı. Çok da iyi bir futbol oynadı. Sakatlığı geçen Musa Çağıran 3 hafta sonra 11’e dönerken, sol bekte de Mehmet Uslu görev yaptı. Aminu ve Samudio gibi hızlı kanat oyuncuları, Fenerbahçe’yi maç boyunca çok zorladı.

5 maç sonra kazandılar

Rizespor, Fenerbahçe ile oynadığı son 5 maçta galibiyet yüzü görmemişti. Bu karşılaşmalarda 1 beraberlik, 4 yenilgi alan Karadeniz ekibi, dün galibiyet hasretine taraftarı önünde son verdi. Yeşil- Mavililer taraftarı önündeki son zaferini ise geçen sezon 1. Lig’in 34. haftasında Gazişehir önünde almıştı.

Tribünler tıklım tıklım

Çaykur Didi Stadı bu sezon ilk kez full çekti. Fenerbahçe maçında Karadenizli futbolseverler takımlarını desteklemek için maça akın etti. Yaklaşık 12 bin Rizesporlu taraftar, 90 dakika boyunca hiç susmazken, farklı galibiyetle birlikte büyük coşku yaşadılar. Fenerbahçe taraftarlarına ayrılan 783 bilet ise tamamen tükendi ve Sarı-Lacivertliler de kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.