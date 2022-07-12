Rize, Red Bull Formulaz’a hazır

Karadeniz bölgesinin gelenekselleşen tahta araba mücadelesi Red Bull Formulaz, ‘Formula giderse Formulaz gelir’ sloganıyla bu sene on üçüncü kez Rize’de düzenlenecek. Red Bull, Formulaz Derneği ve Tunca Belediyesi'nin birlikte düzenleyeceği Red Bull Formulaz, bir kez daha kendine özgü kuralları ve eğlenceli parkuru ile hem katılımcılara hem de izleyicilere unutulmaz ve heyecan dolu anlar yaşatacak.

17 Temmuz Pazar günü Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde düzenlenecek olan Red Bull Formulaz’la ilgili detaylı bilgilere RedBull.com/formulaz adresinden ulaşılabiliyor. 18 yaş üstü herkesin katıldığı Red Bull Formulaz’a Türkiye’nin dört bir yanından gelen yarışmacılar, kendilerinin tasarladığı birbirinden ilginç tahta arabalarla 1.6 kilometrelik parkuru yer yer saatte 60-70 kilometre hıza erişerek en kısa sürede tamamlamaya çalışacak.

2021 yılında iki kategoride yapıldı

2021 yılında on ikinci kez düzenlenen Formulaz, kadınlar ve erkekler olmak üzere iki kategoride gerçekleştirildi. Kadınlarda 6, erkeklerde ise 51 kişinin katıldığı organizasyonda, yarışlar, 5'er kişiden oluşan gruplar halinde bin 600 metrelik parkurda gerçekleştirildi. Yarışların startı, kırbaç şeklindeki kalın ipin yere vurulduğunda patlama sesi çıkarmasıyla bilinen geleneksel yöntem xaşattule ile verildi.