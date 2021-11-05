Rize - Alanyaspor maçının öne çıkan rakamları

Çaykur Rizespor 11 hafta sonunda 6 galibiyet 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile 21 puanla 3. sırada yer alırken, Alanyaspor 11 haftada 1 galibiyet 1 beraberlik ve 9 mağlubiyetle ligin son sırasında yer alıyor.

Süper Lig'de daha önce 8 kez karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesinde galibiyetlerde 2-2'lik eşitlik varken taraflar 4 maçta eşitliği bozamadı. Çaykur Rizespor'un 11 golüne Alanyaspor 13 golle karşılık verdi.

Eksikler

Çaykur Rizespor'da sakat veya cezalı oyuncu bulunmazken Alanyaspor'da sol bek Cristian Borja sakatlığından dolayı maçta yerini almayacak. Famara Diédhiou, Davidson ve Fatih Aksoy kart cezası olduğu için karşılaşmada forma giyemeyecekler.

Takım Serileri

Rizespor son 9 lig maçını kaybederken bu maçların 8'inde kalesinde en az 2 gol gördü. Rizespor Alanyaspor ile deplasmanda oynadığı son 3 maçın hepsinde berabere kaldı. Alanyaspor ligde son 8 maçta yenilmeyerek güzel bir seri yakaladı.

Beklenti

Geçen hafta Trabzonspor 'a 2-1 mağlup olan Hamza Hamzaoğlu'nun öğrencileri beklenenin aksine iyi mücadele verirken yenilmekten kurtulamadı. Ligde kalma adına maçlarda daha fazla mücadele etmeleri ve agresif savunma yapmaları gerekiyor. Önemli eksikleri olan Alanyaspor ile karşı karşıya gelecekler ve sahadan en az bir puan almak isteyecekler.

Alanyaspor son hafta sahasında Göztepe ile 2-2 berabere kaldı. Hücum hattının heyecan vericiliği kadar savunma performansı da dikkat çekiyor. Awaziem'in takıma dönmesi olumlu etki yapacak. Bülent hoca daha iyi bir takıma sahip olsa da son haftalardaki başarısında rol olan oyuncularının yokluğu dezavantaj.