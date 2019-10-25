Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp başarılarına bir yenisini Dünya Askeri Olimpiyatları’nda ekledi. Çin’in Wuhan kentinde yapılan organizasyonda sporcumuz grekoromen 130 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Finalde Estonyalı Heiki Nabi ile karşılaşan Kayaalp, rakibini 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Rıza Kayaalp müsabakanın ardından asker selamı verdi, zaferini Mehmetçik’e armağan etti.

Kayaalp’i tebrik eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu mesajında, “Rıza Kayaalp’ten önümüzdeki yıl olimpiyat şampiyonluğu beklediğimizi hatırlatıyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

2 altın, 3 bronz

7’ncisi yapılan askeri olimpiyatta dün 87 kiloda Metehan Başar ile 77’de Aslan Atem de mindere çıktı.

Bronz için mücadele eden Metehan, Dünya 2.’si Alman Denis Kudla’ya yenildi, 5. oldu. Aslan Atem ise ikinci turda Dünya Şampiyonu Sırp güreşçi Viktor Names’e 4- 1 mağlup oldu, elendi.

Organizasyonda Taha Akgül ile altın, Selahattin Kılıçsallayan, Soner Demirtaş ve Fatih Yaşarlı ile de bronz madalya kazandık, toplamda 2’si altın 3’ü bronz, 5 madalya aldık.