Türkiye'nin ağır sıkletlerde yetiştirdiği ve iki büyük isim haline gelen Taha Akgül ve Rıza Kayaalp, Polonya'daki Avrupa Şampiyonası'nda adate güreş tarihini değiştirdi. 125 kilodaki Taha Akgül, 8. kez altın madalyayı boynuna takarak serbest stilde en çok Avrupa şampiyonu olan güreşçi unvanını aldı. Rıza Kayaalp de grekoromende 10. kez Avrupa şampiyonluğuna uzanarak, rekortmen güreşçi Aleksandr Karelin’e ait 12. şampiyonluğa çok yaklaştı. 21 yaşındayken, 2010 Bakü'de ilk Avrupa şampiyonluk sevincinin yaşayan Rıza Kayaalp, Avrupa Şampiyonası altın serisini 2011 ve 2020'de kaçırdı. Kayaalp yeni rotayı ise gösterdi ve yaklaşık 3 ay sonra başlayacak Tokyo'yu işaret etti.

'Çok şükür döndüm'

Çok zorlu bir yılı geride bıraktığını ve Avrupa Şampiyonu olarak bu zorlu yılı tamamladığını ifade eden Milli güreşçi Rıza Kayaalp, "Büyük bir şampiyonluğu ülkeme kazandırdığım için çok mutluyum. Zorlu bir süreç geçirdik, olimpiyatlar iptal oldu ve zorlu bir yılı geride bıraktık. Aslında olimpiyatların ertelenmesi benim için iyi olmuştu. Çünkü sakatlığım vardı ve ben ’tekrardan yenilenip mindere dönmek istiyorum’ demiştim. Çok şükür döndüm. Avrupa Şampiyonası’na daha ümitli bir şekilde gittim. Finale kadar iyi mücadele ettim. Finalde de 3-1 yenerek hedefime ulaşmış oldum. Olimpiyat yolunda bir moral olarak görüyorum" dedi.

'Hem ülkem hem benim için güzel olacak'

Rıza sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben her zaman şunu söylüyorum; tek hayalim olimpiyatlar. Güreş adına bütün organizasyonlarda altın madalyayı almak nasip oldu ancak olimpiyatlar eksik. İnşallah Allah altın madalya nasip eder, çocuğumuzla daha huzurlu bir yaşam sürerim diye umut ediyorum. Biz gereken çalışmaları yapalım, sonra çıkıp mücadele edelim. Olursa hem ülkem için hem de benim için çok güzel olacak."