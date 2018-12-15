Avrupa ve Dünya şampiyonu olimpiyat ikincisi Rıza Kayaalp nişanlandı.
Şampiyon güreşçi Kayaalp, Zeynep Yılmaz’la nişanlanarak evliliğe ilk adımını attı. Aile arasında gerçekleştirilen nişanda çiftin oldukça mutlu oldukları gözlendi.
İHA
Avrupa ve Dünya şampiyonu olimpiyat ikincisi Rıza Kayaalp nişanlandı.
Şampiyon güreşçi Kayaalp, Zeynep Yılmaz’la nişanlanarak evliliğe ilk adımını attı. Aile arasında gerçekleştirilen nişanda çiftin oldukça mutlu oldukları gözlendi.
İHA
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