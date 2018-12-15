Rıza Kayaalp'in mutlu günü

Avrupa ve Dünya şampiyonu olimpiyat ikincisi Rıza Kayaalp nişanlandı.

15 Aralık 2018, Cumartesi 21:52
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Rıza Kayaalp'in mutlu günü

Avrupa ve Dünya şampiyonu olimpiyat ikincisi Rıza Kayaalp nişanlandı. 

Şampiyon güreşçi Kayaalp, Zeynep Yılmaz’la nişanlanarak evliliğe ilk adımını attı. Aile arasında gerçekleştirilen nişanda çiftin oldukça mutlu oldukları gözlendi. 

İHA

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