Düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan Rıza Kayaalp, "Uzun ve başarılarla dolu bir sporculuk kariyerim var. Bir sporcu her zaman iyi bir kulübe ve güzel bir sponsora sahip olmak ister. Benim için anlamlı ve özel bir gün. Bu marka, geçmişte de sürekli kullandığım ve memnun kaldığım bir marka. Dünyada sporcu gıdaları arasında ayrı bir konumu var. Hayat bizi 2021'de buluşturdu. Olimpiyat Oyunları öncesi bana destek olmak istediler. Bu çalışma bizim için uzun vadeli olacak. Güzel işlere imza atacağımza inanıyorum. Bu marka ile iş birliği yaptığım için çok mutluyum" diye konuştu.

“HEDEFİM 10’UNCU KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU OLMAK”

Polonya'nın başkenti Varşova'da 19-25 Nisan'da düzenlenecek Avrupa Güreş Şampiyonası'na hazırlandığını vurgulayan Kayaalp, "Hedefim 10’uncu kez Avrupa şampiyonu olmak. Çok iyi durumdayım. Kendimi güçlü hissediyorum. Bu şampiyonada yeni bir rekor kırmak ve olimpiyat oyunlarına moralli bir şekilde katılmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Kayaalp, olimpiyatlarda sadece altın madalya kazanamadığının hatırlatılması üzerine, "Olimpiyat oyunlarında iyi rakiplerim olacak. Ancak geçen seneye göre daha iyi durumdayım. Olimpiyatlarda almadığım tek madalya altın. Eksik olan bu olimpiyat madalyasına ulaşmak istiyorum. Daha sonra da rahat bir şekilde sporu bırakabilirim" İfadelerini kullandı.

Engin Yılmaz ise Rıza Kayaalp'e destek olmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, "Oldukça anlamlı ve özel bir gün. Rıza gibi ülkemizi başarıyla temsil eden değerli bir sporcu ile iş birliği yaptığımız için gururluyuz. İki taraf için de hayırlı olsun" diye konuştu.

Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA)