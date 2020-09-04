Türk güreşinin yaşayan efsaneleri arasında yer alan, Dünya ve Avrupa şampiyonu Milli güreşçi Rıza Kayaalp, baba oldu. Zeynep ve Rıza Kayaalp çiftinin dün bir kız çocuğu dünyaya geldiği ve bebeğe Ay Vera ismi verildiği belirtildi.

Milli güreşçi bu mutlu gününü sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu: “Tatlı kızım biraz erken davrandı, dünyaya erken gelmek istedi ama şükürler olsun sağlığı yerinde. Dünyanın en güzel duygusunu yaşıyorum, bütün ağrılara katlanan güzel eşim de bebeğimiz de sağlıklı ne kadar şükretsem az, Allah isteyen herkese nasip etsin inşallah, Hoş geldin Ay Vera’m.” Fanatik ailesi olarak biz de Kayaalp çiftini kutlar, Ay Vera bebeğe sağlıklı uzun ömürler dileriz.