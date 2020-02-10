Rıza Kayaalp Avrupa Şampiyonası’ndaki ilk maçını kaybetti

İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ilk gününde, çıktığı ilk müsabakada Macar rakibi Adam Varga’yı 6-0 yenen Rıza, çeyrek finalde Ukraynalı Kuchimii ile eşleşti.

Müsabakayı 5-1 kaybeden Rıza’nın, Kuchimii’nin finale yükselmesi halinde bronz madalya şansı sürecek. Kayaalp, finalde yenildiği 2011’den bu yana Avrupa Şampiyonası’ndaki ilk maçını kaybetti.

30 yaşındaki Rıza, Roma’ya üst üste 9, toplamda ise 10. kez Avrupa şampiyonu olabilmek için gitmişti.

Milli sporcu, geçen yıl Romanya’nın başkenti Bükreş’te 9. Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak Türk güreş tarihine geçmişti.