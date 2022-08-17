Rıza Karakaya: Güzel işlerimizi inşallah her hafta göstereceğiz

İlk kez Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Bodrumspor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü oynayacağı maç öncesi hazırlıkları sürdürüyor. Yeni Malatyaspor’u 3-1’lik skorla yenmesinin ardından Keçiörengücü ile oynayacağı maça hazırlanan futbolcular motivasyonlarının yüksek olduğu görüldü. Zorlu bir antrenman yapan futbolcular Ankara deplasmanı öncesinden Bodrum Şehir Stadyumu'nda antrenmanlarını yapıyor.

Bodrumspor Teknik Direktör İsmet Taşdemir antrenman öncesi yaptığı açıklamada, "Bizim geçen sene geldiğimizden beri oluşturduğumuz bir oyun sistemi var. Bu oyun sistemine aynı şekilde devam ediyoruz. Geçen maçta Kenan ve Musa Caner bir önceki seneden cezalıydı. Bu hafta Kenan’ın cezası bitti, Musa’nın devam ediyor. Bir oyun şablonumuz var. Ona göre devam etmeye çalışıyoruz. Bu lig için uygun olduğumuzu düşünüyoruz. Özellikle baskı kısmını çok doğru yapıyoruz. Her türlü varyasyonu deniyoruz. Lig uzun bir maraton ilk haftadan liderlik bizim için çok önemli değil. Biz kendi takımımızı ve yapabileceklerimizi biliyoruz. Yeni gelen oyuncularımız takıma adapte oldu. Bu sadece adaptasyon değil, bazı arkadaşlarımızın hazır olamaması bazı arkadaşlarımızın cezalı olmasından dolayı hafta hafta gidiyoruz" dedi.

Rıza Karakaya: Ufak tefek aksaklıklar oldu, ondan dolayı taraftarımızdan özür diliyoruz

Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya ise, "Ligin genelde ilk haftaları zor olur. Yoğun sıcağa rağmen takımızı iyi bir performans gösterdi. İlk yarıda canlı bir oyun oynayarak skoru buldu. Ondan dolayı takımımıza ve teknik heyetimize teşekkür ediyorum. Halkımıza da teşekkür ediyorum. Stadımızı neredeyse doldurdular. Ufak tefek Passolig ile ilgili aksaklıklar oldu. Ondan dolayı taraftarımızdan özür diliyoruz. Bir sonraki içerideki maçımızda daha dikkatli olacağız. İlk hafta bitti, ikinci hafta Keçiören deplasmanındayız. İyi işler yapan bir takımız. Biz de yeni olmamıza rağmen güzel işlerimizi inşallah her hafta göstereceğiz. Keçiören deplasmanından da ümitliyiz. Bodrumspor, takım oyununu orada da ortaya koyacaktır" diye konuştu.

Futbolculardan Samet Yalçın, geçen maçın Bodrum halkı için öneminin farklı olduğunu ifade ederek, "Biz de ona göre oynadık, iyi geçti, iyi bir galibiyet aldık. Benim açımdan da iyi oldu iki gol attım, takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu maça odaklandık, iyi oyunla galibiyet alacağız inşallah" diye konuştu.

Takımın başarılı futbolcularından Üzeyir Ergün de, ilk hafta kazandıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, "Çok güzel bir performans oldu, iyi başlamak istiyorduk. Herkes gibi bizimde hedeflerimiz var. Elimizden geldiğinin en iyisini yapmaya çalışacağız. Geçen sene çok güzel geldik, aynı şekilde devam ediyoruz. Bende bir defans oyuncusu olarak elimden geldiğince takımıma katkı vermek istiyorum. Asistle başlamayı özellikle çok istiyordum, nasip oldu çok şükür" şeklinde konuştu.

İHA