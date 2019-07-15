Rıza Durmisi transferiyle ilgili dev iddia! 8 milyon euro...

Lazio'da forma giyen 25 yaşındaki Danimarkalı futbolcu Riza Durmisi, Adriano Correia'nın sözleşmesinin sona ermesinin ardından sol bek arayışlarına geçen Beşiktaş'ın gündemine gelmişti. Konuyla ilgili olarak İtalya'da yayım yapan Il Messaggero gazetesinin yayımladığı haberse gündeme bomba gibi düştü.

Haberde Siyah Beyazlı kulübün Durmisi'yi 8 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla birlikte bir yıllığına kiralamayı düşündüğü belirtilirken oyuncunun tercihininse şimdilik Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Marsilya'dan yana olduğu ifade edildi. Yıldız isim, geçtiğimiz sezon takımıyla 19 maçta forma şansı bulabilirken gol ya da asist kaydedememişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler