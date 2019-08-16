Rıza Durmisi beklemede

Tek pürüz, Lazio’nun zorunlu satın alma opsiyonunda diretmesiydi. Ancak Sarı-Lacivertliler’in istediği gibi kiralık sözleşmesinde ‘zorunlu’ maddesi olmayacak. Daha önce Beşiktaş’ın da gündemine gelen Riza Durmisi de Fenerbahçe’nin teklifine evet dedi. Ancak Kanarya, Ali Koç’un Kolarov için yapacağı son girişim sonuçlanana kadar bu transferi beklemeye aldı. Eğer Roma ile anlaşma sağlanamazsa, Rıza Durmisi sağlık kontrolü için İstanbul’a gelecek ve imzayı atacak.