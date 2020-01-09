Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;

Dün şahsi hesaplarımdan profesyonel medya sorumlularım tarafından atılan 'Zorlu geçecek ikinci yarı hazırlıklarımıza devam ediyoruz' açıklamasının yanlış anlaşılması üzerine zorunlu açıklama gereği duymuş bulunmaktayım. Yapılan açıklama tamamen ikinci yarı maçlarının zor geçeceğine ima ederek atılmış olup farklı yerlere çekilmesi katiyen kabul etmemekteyim. Kimseyi karalamak gibi bir şey olamaz. Bizim amacımız maçların zorluğuna dikkat çekmekti. Kamuoyunun bilgisine sunarım