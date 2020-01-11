Süper Lig'de ilk yarıyı lider bitiren Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, A Spor'a telefonla bağlandı ve Yasin Öztekin transferini resmen duyurdu. Çalımbay iki transfer daha yapacaklarını Alper Potuk'un ise gündemde olmadığını da açıkladı.

Rıza Çalımbay, "Yasin Öztekin ile anlaştık. Yarından itibaren antrenmanlara başlayacak. Oynayan bir oyuncu almak istiyorsanız maliyeti yüksek oluyor. hayırlısı olsun, alternatif oyuncuya ihtiyacımız vardı."

İki transfer daha yapacağız

Rıza çalımbay sözlerine, "Sezonun ilk yarısı Gençlerbirliği maçında eksiklerimiz vardı ve son anda puanı kurtardık. Alternatifli bir kadromuz olması lazım. Bir orta saha ve defans oyuncusu alıp transferi bitireceğiz. Alper ile ne görüştük ne de konuştuk öyle bir durum yok" şeklinde devam etti.