Rıza Çalımbay'ın maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Böyle sonuçlar oluyor. Bizim hatalarımız da çok. Net pozisyonları değerlendiremedik. Bazı risklere girince böyle sonuçlar kaçınılmazdır. Bunun üzerinde çalışacağız. Böyle bir mağlubiyeti hak ettik. Gelenleri atmamız gerekiyordu. Bugün Gaziantep iyi mücadele etti. İkinci yarıda riske girdik, pozisyonları atamadık. Hakem de iyi maç yönetti. 3. gole itiraz ettik. Orta yapacak biçimde topu oyuncunun önüne bıraktı. Sumudica herkesi tahrik ediyor, oyunculara saldırıyor. Oyuncunun üzerine geliyor. Ne geliyorsun! İzin vermeyin bunlara... Yaptığı çok ayıp. Saha dışında da bu kadar kötü bir hakem olamaz. Bunları engellemesi lazımdı. Benim oyuncum gidip saldırsa ne olacak? Hakemi kınıyorum. Maçı iyi yönetti ama bunları yapamadı. İzin vermesin böyle şeylere. Bu sonucu hak ettik. Biz tekrar çok güzel şeyler yapacağız. Final maçlarımız başlıyor.