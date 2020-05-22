



Koronavirüs salgınının spor camiasına etkileri sürerken Süper Lig'in yeniden başlatılması kararının ardından kulüpler hazırlıklarına başlamıştı.

Şampiyonluğun en güçlü adaylarından olan Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlılar adına süreci TRT SPOR'a değerlendirdi. Çalımbay'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Hakan Arslan ve Erdoğan'ın yokluğu bizim için dezavantaj"

"Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Burada herkesin biraz anlayışlı olması gerekiyor. Bu lig biraz karışık bir lig olacak. Kolay geçmeyecek. Oyuncular açısından da sıkıntılı geçecek. Oyuncular her zaman akıllarında soru işaretleriyle maça çıkacaklar. Federasyonumuz ne karar veriyorsa onu yapmaya çalışacağız. Biz busüreçte arkadaşlarımızı sahada antrenman yapmaya davet ettik. Kendi evlerinde onlara program verdik ve onu uyguladılar. Ben de buradaydım. Şehirden ayrılmadım. Sık sık kontroller yapıldı. Bu süreci iyi şekilde değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Futbolcuları hazırlamaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz şu anda 2 arkadaşımız sakat... Hakan Arslan ameliyat oldu, Erdoğan da 3-4 hafta yok. Üzgünüz. İkisi de bizim için çok önemli oyuncular. Onların olmaması bizim için büyük dezavantaj..."

Çalımbay'dan psikoloji vurgusu

"Oyuncuları fiziksel hazırlıktan ziyade psikolojik olarak hazırlamak gerekiyor" diyen deneyimli teknik direktör, "Oyuncu tabii bu duruma göre daha aktif olabilir. Psikolojik olarak hazırlayamazsak beklentinin altında performans alabiliriz. İnşallah onları zihinsel olarak hazırlamayı da başarırız. Oyuncular sürekli beklediler. Bir belirsizlik vardı. Şimdi biz Malatyaspor ile hazırlık maçı yapmak istiyoruz. Yapabilecek miyiz bilmiyoruz... Biz ne zaman topla başlayacağız, ne zaman oynayacağız. Bunların hepsini bilmemiz gerekiyor. Takım olarak hazırız. Oynatılacaksa da oynayacağız. Yapacak bir şey yok. Takımıma yürekten inanıyorum ve güveniyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Oyuncularımızın yüzde 90'ı korkuyor ve çekiniyor"

Koronavirüs salgını nedeniyle futbolcuların tedirginliğie dikkat çeken Çalımbay, "Oyuncu arkadaşlarımızın yüzde 90'ı korkuyor ve çekiniyorlar. Şu anda hiçbir çalışma yapmıyoruz. Şu anda düşündüğümüz tek şey kazasız belasız maçları atlatmak..." dedi.

Son olarak Ramazan Bayramına ilişkin görüşlerini dile getiren Çalımbay, "Bu bayram biraz daha maalesef geleneklerimizden biraz uzak ve dolayısıyla buruk geçecek. Çok dikkat edilmesi gerekiyor. Büyüklerimizi karşıdan selamlayacağız. Küçüklerimizi öpmeden seveceğiz. Ne olursa olsun büyüklerimize olan saygımızı göstermemiz" ifadelerini kullandı. (TRT Spor)