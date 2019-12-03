Sivasspor’da elde ettiği başarılı sonuçlarla sezona damga vuran, zirveye ambargo koyan Rıza Çalımbay, takımının konsantrasyonunu korumak için her yolu deniyor. Tecrübeli hoca en çok ise bu sezon yıldızını parlattığı iki oyuncusu; Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş’ın üzerinde duruyor. Öyle ki iki oyuncunun da sezon sonunda Kırmızı-Beyazlı takımla sözleşmelerinin bitiyor olması ve isimlerinin hemen hemen her gün transferde bir takımla anılması futbolcuların kafasını karıştırıyor. Çalımbay ise bu durumun performansa ve takıma yansımaması için oyuncularıyla sık sık görüşmeler yapıyor.

‘Direkt Avrupa’

Çalımbay’ın Emre ve Mert Hakan’la yaptığı görüşmede, “Takım olarak çok iyi bir durumdayız. Bunda sizin de payınız büyük. Ancak daha henüz ortada başarılmış bir şey yok. İkiniz de transferi fazlasıyla hak ediyorsunuz. Ancak şimdi bunu değil tamamen takımın başarısını düşünün. Bu takım bu başarıyı sürdürürse Avrupa’nın önemli takımlarına transfer olursunuz. Odaklanacağınız tek şey Sivasspor’u zirvede tutmak olmalı” ifadeleriyle onları motive ediyor.