Süper Lig'in 11. haftasında Demir Grup kendi sahasında konuk ettiği İttfak Holding Konyaspor'u Emre ve Hakan'ın golleri ile 2-0 mağlup etti. Sivasspor puanını 21'e çıkarırken, Konyaspor 13 puanda kaldı.

90 dakikanın ardından değerlendirmelerde bulunan Sivasspor'un hocası Rıza Çalımbay, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi. Çalımbay, "Güzel bir lig maçı oldu. Geçtiğimiz hafta Denizlispor'u yendikten sonra bu maçın anlamı daha farklı oldu. Galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Maçta yanlış şeyler de yapsak hiçbir zaman oyundan kopmadık. İçeriye girdiğimizde güzel bir taktiksel değişiklik yaptık. Takım içinde çok güzel bir arkadaşlık ortamı vardı. Bunu da sahaya yansıttı arkadaşlarımız. İttifak Konyaspor’u çok iyi tanıyorduk ve neler yapacağımızı biliyorduk. Arkadaşlarımız bunları mükemmel gerçekleştirdi. Özellikle defansımız bugün kusursuz oynadı. Tüm takımımız tebrik ediyorum. Şu an ki konumumuz çok iyi ama önemli olan bunun sonunu getirmek. İstikrarı devam ettirmek. Bizim havaya girecek halimiz de yok. Şimdi daha fazla çalışmamız gerekiyor. Çok kritik maçlar bizi bekliyor. Bunların hepsine ayrı ayrı bakacağız. Oynadığımız oyunun mutlaka üstüne çıkmamız gerekiyor. Eksikliklerimizi de milli maç arasında gidermeye çalışacağız. Bütün amacımız devreye kadar alabileceğimiz kadar puanlar almak. Hem içeride hem de dışarıda galibiyet için oynayıp aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Tüm arkadaşlarımızdan memnunum. Mütevazı bir kadromuz var ama inanılmaz şekilde mücadele ediyorlar. Burada yönetimimizin de çok büyük payı var. Futbolda bir tek gerçek var, bugün önemli. Konyaspor maçını unutup önümüzdeki maçlara bakacağız" ifadelerini kullandı.

Rıza Çalımbay, takımın liderliğe yükselmesiyle ilgili de "Sivaslı olmak ayrı bir sorumluluk katıyor. Parayı pulu düşünmüyoruz. O sorumluluk çok farklı oluyor. Benim doğduğum, büyüdüğüm yer. Buraya çok şey borçluyum. Benim için ayrı yeri olan da Beşiktaş'tır. Sivas'ın çok başarılı olmasını kesinlikle istiyoruz. Bundan önce de burada görev yaptım. O dönem çok zor, sıkıntılı dönemler yaşandı. O zaman bile takımı terk etmedik, iyi yerlere geldik. O dönem kendim ayrılmak istedim. 3 yıl kalmıştık görevde. Yönetimle iyi bir şekilde anlaşarak ileride tekrar gelmek üzere ayrıldık. Şimdi tekrar geldik. Geldiğimde de, giderken de aynı yönetim vardı, şimdi de aynı yönetim var. İstikrar takıma da yansıyor. İyi bir gidişat var. Ligin sonuna kadar gitmesi önemli. Oraya kadar getirmek gerekiyor" dedi. Deneyimli teknik adam, atılan gollerle ilgili olarak ise "Çok güzel gollerdi. Emre'ninki mükemmeldi, Emre zaten bu gollere alışık. Hakan'ınki de mükemmeldi. Rakip 10 kişi kalınca bütün oyunu elimize aldık" dedi.