UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. maçında Demir Grup Sivasspor, İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımına 2-1 mağlup oldu. Camara'nın kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamlayan Sivasspor, gruptaki 2. maçından da puan çıkaramadı. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Çok fazla eksikleri olmasına rağmen, iyi bir oyun sergilediklerini belirten ve mağlubiyeti hak etmediklerini vurgulayan Çalımbay, şu ifadeleri kullandı:

'Mağlubiyeti kesinlikle hak etmedik'

''Maçın kırılma anı tabii ki penaltıydı. Ben takımımla gurur duyuyorum. Mükemmel başladık, iyi de götürdük. Doğru düzgün pozisyon da vermedik. Penaltı sonrası işler değişti. Sakatlıklar nedeniyle çok da yedeğimiz yoktu. 10 kişi kaldıktan sonra stoperde çok değişiklik yaptık. Şanssız bir gol daha yedik. Bugünkü oyunumuzla, hırsımızla, arzumuzla mağlubiyeti kesinlikle hak etmedik.''

'Tek üzüntüm, çok eksiğimizin olması'

''Grupta her şey henüz bitmedi. Biz bu takımı orada yeneceğimize inanıyoruz. Hala şansımızın olduğuna inanıyorum. Yeter ki sakatlarımız iyi bir şekilde dönsün. Biz deplasmanda daha iyi oynuyoruz, hiçbir sıkıntı yok. Deplasmanda da içeride de yenmek için oynuyoruz. Tek üzüntüm, çok eksiğimizin olması. Şu maçtan önce dua ettim stopere, beklere bir şey olmasın diye. Maalesef oldu ve onun yerine de kimseyi bulamadık.''

'Ne Real Madrid'den korkarım, ne başka takımdan'

''Bakın, kimse bilmiyor ama Samba 2. yarıya iğneyle çıktı. Normalde oynatmamam gerekiyordu ama fedakarlık yaptı. Eksiklerimiz var ama hiçbir takımdan korkumuz, çekincemiz yok. Ben ne Real Madrid'den korkarım, ne başka takımdan. Oyunumuzdan yana sıkıntı olsa Villarreal maçında 2-0'dan sonra yine kopardık. Kopmadık, devam ettik. Yine kendi oyunumuzu oynayacağız, yeter ki ideal kadroyla maçlara çıkabilelim.''