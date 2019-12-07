Süper Lig'in lideri Sivasspor deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti. Bu karşılaşma sonrasında teknik direktör Rıza Çalımbay, maça dair açıklamalarda bulundu.

İşte Rıza Çalımbay'ın açıklamaları:

Oynayacağımız en zor maçlardan bir tanesiydi. Buradan mutlaka puan ve puanlarla dönmemiz gerekiyordu. Kendi sahamızda nasıl oynuyorsak deplasmanda da o şekilde oynuyoruz. Hata yapsak da kendi oyun disiplinden kopmadık. İyi bir galibiyet aldık. Yol çok uzun. Daha 3 tane maçımız var. En iyisini yapmaya çalışacağız.

Futbolcu arkadaşlarımızdan memnunum. Ne dersek en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Her zaman söylüyoruz. Bu işin sonunu en iyi şekilde getirmemiz lazım.

Her şeyden önce Şenol hocaya saygımız sonsuz. Ama bizde hakikaten çok iyi çıkış yapan oyuncumuz var. Mert Hakan var. Erdoğan ikinci yarıda oyuna girdiğinde daha etkili oluyor. Hakan Arslan çok iyi keza. Takımımızda kim iyiyse oynatıyoruz. İyi bir takımız yerli yabancı. İlla yabancı aldık yabancı oynatalım diye bir düşüncemiz yok. Takımımızda kim faydalıysa onu oynatmaya çalışıyoruz.



