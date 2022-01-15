Rıza Çalımbay: Yönetimimizle görüştük, ellerinden geleni yapıyorlar

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 1-1 berabere kaldıkları Trabzonspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Rıza Çalımbay, öncelikle trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor'lu Ahmet Çalık için başsağlığı dileğini tekrarladı. İyi bir maç oynadıklarını belirten Çalımbay, "Bizim tüm amacımız geçen hafta kazandığımız güzel bir maç vardı, o maçın anlamlı olması için bu maçta da iyi sonuç almak istiyorduk. Oyuncularımız elinden gelen gayreti gösterdi. İki takım da galibiyet için oynadı, beraberliği düşünmedi. Gayet iyi şekilde mücadele ettiler. İlk kez forma giyen Özkan iyi oynadı. Güzel bir lig maçı oldu, çekişmeli geçti. Trabzon iyi bir kadroya sahip, yedeklerden 3 oyuncumuzu oyuna atabildik, hamle oyuncusu olarak fazla kimse yoktu. Ama maçta mücadeleden kopmadan güzel bir şekilde tamamladık" ifadelerini kullandı.





Devre arası için istedikleri transfer sayısını 2'ye indirdiklerini belirten Çalımbay, "Lig uzun bir maraton. 17 maç oynayacağız. Bu maçların arası sık olacak. Sakat ve cezalılar oluyor. Kadromuzu geniş tutmamız gerekiyor. Gradel ve Fayçal'ın olmayışı dezavantaj. Onlar gelene kadar da bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yönetimimizle görüştük, ellerinden geleni yapıyorlar" dedi.

Ziraat Türkiye Kupasında eşleştikleri Bandırmaspor maçın da kolay olmadığını belirten Çalımbay, bu takımlar için bu tür maçların büyük önem taşıdığını, bu nedenle işlerinin kolay olmadığını söyledi. Hedeflerinden birinin Türkiye Kupası olduğunu ifade eden Çalımbay, transfer yapmaları halinde alternatifli bir kadro ile lig ve kupayı daha iyi götürme şansına sahip olabileceklerini dile getirdi.





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