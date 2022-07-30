Rıza Çalımbay: Yediğimiz goller biraz hatalıydı

Süper Kupa mücadelesinde Trabzonspor 'a 4-0 mağlup olan Sivasspor 'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren tecrübeli teknik adam, hatalı goller yediklerini belirterek, "Aslında iyi başladık, çok iyi başladık. İstediğimiz her şeyi de yapıyorduk. Pozisyonlar bulup ataklar yapıyorduk. Bir pozisyon oldu bize göre fauldü hakeme göre değildi. Oyunu devam ettirdi. Oyuncumuz yerde yatıyor ne olduğu belli değil. Sonrasında o pozisyon geldi bize gol oldu. Tabi ki golden sonra hemen müdahale etmeye çalıştık ancak olmadı. Sonra yediğimiz goller biraz hatalıydı. Yemememiz gerekiyordu. Bu sezon başı olduğu için böyle şeyler olabilir yapacak bir şey yok. " sözlerini dile getirdi.

"Hamleler yapma şansın olmuyor"

Kadrosunda eksikler olduğunu da söyleyen Rıza Çalımbay, "Mazeret değil ama eksiklik olması da dezavantaj oldu. İstediğin oyuncular olmayınca bazı hamleler yapma şansın olmuyor. Şanssız bir maç geçirdik. Bunun bizim için çok iyi bir ders olması gerekiyor. Bunu telafi etmek için her şeyi yapacağız." dedi.

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