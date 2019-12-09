Süper Lig'de bu sezon oyuna sonradan giren futbolcuları en çok gol atan teknik adamlar Rıza Çalımbay ve Abdullah Avcı oldu. Sivasspor adına kulübeden 8 gol katkısı gelirken Beşiktaş adına yedek oyuncular 7 gol attı. Son olarak Beşiktaş'ın 3-2 kazandığı Kasımpaşa maçında kulübeden gelen Umut Nayir iki gol attı ve Lens galibiyet golünün asistini yaptı.

En iyi joker oyuncular Kone, Erdoğan ve Umut Nayir

Sivasspor için bu sezon yedekten gelen Kone ve Erdoğan 3'er gol, Fernando ise 2 gol attı. Beşiktaş adına Umut Nayır 3 gol atarken Atiba, Güven, N'Koudou, Diaby birer gol katkısı yaptı. Abdullah Avcı oyuna soktuğu oyuncuların golleri ile 5 puan kazandı. Denizlispor karşısında 0-0 devam eden mücadelede galibiyet golü yedekten gelen N'Koudou atarken Kasımpaşa maçında galibiyeti Umut Nayir-Lens ikilisi getirdi.

Fenerbahçe'nin yedek kulübesinden 2 gol, Galatasaray'ın yedek kulübesinden 1 gol katkısı var

Fenerbahçe adına bu sezon sadece Ferdi yedek kulübesinden gelip 2 gol atarken Galatasaray'da sadece Adem Büyük yedekten gelip 1 gol attı.



