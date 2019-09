Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS, (DHA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Bence VAR sistemindeki arkadaşların maç yönetmemesi gerekiyor. VAR sisteminin başında Barış Şimşek varsa onun kendine göre bir ekibi olması gerekiyor. Hatta VAR sistemindeki hakemleri kimsenin bilmemesi gerekiyor" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay kentte görev yapan medya temsilcileri ile basın toplantısında bir araya geldi. Kulüp tesislerinde düzenlenen toplantıda Çalımbay açıklamalarda bulundu. Önlerinde final niteliğinde üç maçın bulunduğunu belirten Çalımbay, "Başakşehir, Trabzonspor ve Alanyaspor. Biz bu maçlara tabii ki farklı yaklaşıyoruz. Bu karşılaşmaları kendi geleceğimiz için final maçı gibi görüyoruz. Buradan mutlaka çok iyi şekilde çıkmamız gerekiyor. Bir de gerçek var ki şu an hiçbir takım birbirini tanımıyor. Ligin 6'ncı ya da 7'nci haftasından sonra mutlaka herkes birbirini tanıyacaktır. Ondan sonra da gerekli her şeyi yapacaktır. Şu anda takım olarak iyi bir havamız var. İyi ve yetenekli arkadaşlardan kurulu bir takımız ama bize biraz daha zaman lazım" diye konuştu.

"HAKEMLER VAR'DAN YARARLANAMIYOR"

Çalımbay, Süper Lig'deki VAR uygulaması hakkında da açıklamalarda bulundu. Çalımbay, "Bence VAR çok güzel bir şey. Bir kere hakem arkadaşlarımızın bütün hatalarını sıfıra indiriyor. Ben Kasımpaşa'da çalışırken Deniz Çoban bize bir hata yaptı. Penaltı olmayan pozisyona penaltı verdi. Daha sonra bizden özür diledi ve hakemliği bıraktı. Eğer VAR sistemi olsaydı, güzel şekilde de oyunu izleselerdi şu an Deniz Çoban hakemlik yapıyordu. Bu kadar basit. O yüzden yararlı bir şey. Bu sistem, özellikle Anadolu takımları için de çok faydalı ama hakem arkadaşlarımızda şimdi biraz sıkıntı başladı. Bence şu anda VAR'dan tam anlamıyla yararlanamıyorlar çünkü gitmiyorlar. VAR'a gitmek hakemin 30 saniyesini ya da 1 dakikasını alır. Gitmeleri ve görmeleri gerekiyor. Özellikle bizim Rize maçında bırakın orta hakemi, kimse o pozisyonu kolay kolay göremezdi. Bizim pozisyonlarda neredeyse 21 tane oyuncu 18'in içerisindeydi. İki net pozisyon vardı. Hadi 1 tanesini es geçebilirsin ama 2'ncisini es geçme şansı yok. Onu da nasıl yapacak? Gidecek seyredecek" şeklinde konuştu.

"VAR'IN BAŞINDA OLAN MAÇ YÖNETMEMELİ"

VAR uygulamasının kullanımıyla ilgili fikirlerini basın mensuplarıyla paylaşan Çalımbay, "Bence VAR'ın başında olan arkadaşların maç yönetmemesi gerekiyor. VAR'a bakacak olan arkadaş bir hafta önce maç yönetiyor, ondan sonra o arkadaşımız başka maça çıkıyor. Hüseyin Göçek bizim maçtan önce VAR'ın başındaydı, bir hafta sonra bizim maça geldi. Doğal olarak Hüseyin Göçek'i orada görünce 'hocam geçen haftakini niye vermediniz' diye ister istemez soruyorsunuz. VAR sisteminin başında Barış Şimşek varsa onun kendine göre bir ekibi olması gerekiyor. Hatta VAR sistemindeki hakemleri kimsenin bilmemesi gerekiyor. Şimdi örneğin birini koyuyorlar, o arkadaşımız yanlış yaptığı zaman diğer hafta o arkadaşı maça verdiğinizde çok büyük tepki alıyorsunuz. Örneğin; Hüseyin Göçek bizim maça geldi. VAR'daki arkadaş diğer hafta maç yönettiği takdirde bu sıkıntılar her zaman yaşanacaktır. Ya da VAR'da kimlerin olduğunun açıklanmaması gerek. Madem açıklanıyor o zaman da konuşulanları herkesin bilmesi gerekiyor. Ama birincisi en doğrusu. Arkadaşımız 1 hafta maç yönetiyor, diğer hafta VAR'ın başına geçiyor. Bence doğru bir şey değil. Dediğim gibi ben, VAR'a bakan arkadaşların başka olması gerektiğine inanıyorum çünkü bizim maçta Fırat Aydınus bilerek gitmedi. Gitseydi oradaki penaltıyı kesinlikle görecekti" ifadelerini kullandı.

"EMRE ÇOK İYİ BİR OYUNCU"

Futbolcusu Emre Kılınç ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Rıza Çalımbay, "Biz sezon başlarken Emre gidecek gözüyle bakıyorduk. Bana da öyle söylediler. Ben de 'Hem Emre için hem de kulüp için bir faydası olacaksa tabii ki gidebilir' dedim. Emre sezon başında gidebilseydi tabii bizim için iyiydi ve takıma yeni bir arkadaş kazandırabilirdik ama sezon ilerledikçe ve ligin başlamasına az kalınca Emre'yi verme şansımız olmadı. En son Beşiktaş istedi, onlara da veremezdik çünkü Emre gibi birini verdiğiniz zaman vereceğin alacağın hiçbir kazancı olmaz. Sadece Emre için iyi olurdu. Onun için o anda veremezdik ama şimdi devre arasında ya da diğer sene ne olur bilemeyiz. Biliyorsunuz sözleşmesi de bitiyor. Bu yüzden de ona göre davranmak gerekiyor. Emre burada kapasitesinin en üst seviyesine çıkacak. İlk yarı mı gider, sezon sonu mu gider ya da kulübümüzde mi kalır, onun kararı zaten sezon içerisinde verilir. Çok iyi bir oyuncu. Hem burada hem de gittiği yerde çok iyi şeyler yapacaktır ama biraz daha kapasitesinin üzerine çıkması gerekiyor" diye konuştu.

"BİZ TARAFTARIMIZLA BÜTÜNLEŞTİĞİMİZ ZAMAN HER MAÇI ALIRIZ"

Toplantının son bölümünde Demir Grup Sivasspor taraftarına mesaj veren Çalımbay şunları söyledi:

"Ben oyuncularıma maça çıkarken arzulu ve istekli olduklarını taraftara hissettirmelerini söylüyorum. Biz taraftarımızla bütünleştiğimiz zaman her maçı alırız. Taraftar desteği ile biz kendi sahamızda maç kaybetmeyiz. Onun için bu çok önemli. Bizim, taraftarımızla bütün halinde güzel bir şekilde organize olmamız gerekiyor. Onların da bu işin içinde olmaları gerekiyor. Taraftar ve futbolcu beraber olduğu zaman, birleştiği zaman gerçekten ortaya dört dörtlük bir şey çıkar."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Rıza Çalımbay açıklamaları



(FOTOĞRAFLI)