Rıza Çalımbay: Uyum süreci yaşıyoruz

Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarının istedikleri gibi geçmediğini belirtti.

Maçta istedikleri şeyleri tam yapamadıklarını dile getiren Çalımbay, "Pozisyon da verdik, bu da gayet normal. Sezon başında bunlar normal. Yeni gelenler var, belli bir uyum süreci var. Bunları yaşıyoruz şu anda." diye konuştu.

Kariyeri çok iyi oyuncuları kadroya kattıklarını aktaran tecrübeli teknik adam, "Şu anda istediğimiz şekilde hazır olamadılar. 18 günlük bir boşluğumuz var. Onu çok iyi değerlendirip, arkadaşların kapasitelerini yerine getirmemiz gerekiyor. Onu da yapacağız." ifadelerini kullandı.

Maçın ikinci yarısında yaptıkları değişiklikler ve taktiklerle oyunu kontrol altına almayı başardıklarını vurgulayan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Her bölgeden ataklarımız oldu. Toplar içerden çıktı ve güzel şeyler yaptık. İkinci yarı daha derli toplu, daha iyi atak oynayan bir takım olduk. Ancak bu bize yetmez. Bunun çok çok üstüne çıkmamız gerekiyor. Sonraki maçımız Kayserispor’la ve ardından Avrupa maçı oynayacağız. Bizim için zor günler başlayacak. Hafta sonu ve arası maçlar oynayacağız. Onun için de arkadaşları çok iyi hazırlamamız gerekiyor. Arkadaşlara uzun bir süreden sonra ilk defa izin verdik, cuma günü tekrar çalışmalarına başlayacağız. Milli maç arasında hazırlık maçı yapacağız. Diğer arkadaşlarımız eksiklerini giderecek ve inşallah lige çok daha iyi bir şekilde başlayacağız. Bugün oynadığımız maçtan sonra bir şey ilginç oldu. Geçen sezon da 3 maçta 4 puan almıştık. İnşallah geçen sene nasıl devam ettiysek aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. Oyuncularımızın bireysel olarak çok üst düzeye çıkmaları gerekiyor."

AA