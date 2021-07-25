Rıza Çalımbay: Ülke puanı için önemli bir maç

Sivasspor , Petrocub maçının hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışması yaptı.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Aaron Appindangoye, Erdoğan Yeşilyurt ve Samba Camara katılmadı.

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rıza Çalımbay, kamp sürecinin çok güzel geçtiğini belirterek, "Yeni transfer olan arkadaşlarımızın da çoğu maçtan önce kampa geldiler. Takımla beraber çalıştılar. Güzel bir kamptan sonra Petrocub maçına çıktık. Zaman zaman çok iyi oynadığımız bir maçtı. Rakibin kolay bir rakip olmadığını biliyoruz. İyi oynadık, iyi şeyler de yaptık. Son paslarda biraz daha dikkatli olsaydık daha iyi bitirebilirdik. Deplasmanda alınan 1-0’lık galibiyet önemli. Şimdi kendi sahamızda rövanş maçı oynayacağız, taraftarlarımız da gelecek inşallah. Onların desteğiyle buradaki maçı çok iyi şekilde bitirmek için çalışacağız. Takımımızın hepsi yüzde yüz hazır değil. Hazır olmayan arkadaşlarımız da var. Onları da bu kısa süre içerisinde hazır duruma getireceğiz." diye konuştu.

Karşılaşmaya yüzde yüz konsantre olduklarını dile getiren Çalımbay, şunları kaydetti:

"Hem ülke puanı, hem taraftarımız hem de kulübümüz için bu maç çok önemli. Bunun hepsinin farkındayız. Buradaki maçımızı taraftarımızın desteğiyle kesinlikle iyi bir şekilde bitireceğiz. Ben geçen sezona üzülüyorum. Avrupa maçlarında sıkıntı yaşadık. O sıkıntılar olmasaydı ülkemize daha fazla puan kazandırırdık. Bu sene inşallah telafi etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bizim hedeflerimizden bir tanesi Avrupa kupalarında gitmek. Biz taraftarımızla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çünkü biz taraftarımızla beraberken pandemiden önce kendi sahamızda hiç mağlubiyetimiz yoktu. Şimdi ona devam edeceğiz. Taraftarımızın desteği mükemmeldi. Özlemden dolayı uzun bir süre oldu. Perşembe günü kesinlikle taraftarlarımız ne kadar çok fazla gelirlerse çok mutlu olacağız."