Türk futbolunun efsane isimlerinden biri olan, futbolculuk döneminde tam 16 sene Beşiktaş forması giyen ve Siyah-Beyazlılar'dan başka bir takımda görev yapmayarak Kara Kartal'ın simgelerinden biri haline gelen, hocalık kariyerinde Türkiye'de en çok maça çıkan antrenörlerin başında gelen Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Türkiye-Çekya maçını FANATİK'e yorumladı. Şimdi söz Çalımbay'da...

'Her iki sisteme de uygunuz'

"Oyundan önce değerlendirmeye maçların oynandığı yerlerle başlamak istiyorum. Tarihte ilk kez Diyarbakır'da, ardından da uzun yıllar sonra Gaziantep'te Milli maç oynamak bence çok değerli bir adım oldu. Bu coşkuyu ülkenin her yerinde yaşamak lazım. Güçlü atmosferler, futbolcuları her zaman tetikler. Mental olarak güç katar ve bu da sahaya yansır. İki maçta da bence bunu fazlasıyla gördük. Oyuna gelince... Kuntz'un iki maçtır 3'lü savunma denediğini görüyoruz. Böyle dönemler taktiksel olarak bir şeyler denemek ve bunu oturtmak adına fırsattır. Adı üstünde hazırlık maçları. Kuntz hocanın elinde 3'lüyü de 4'lüyü de iyi bir şekilde oynayabileceği oyuncu çeşitliliği var. Oyuncu profillerimiz her iki sisteme de uygun. Önemli olan tabii ki elemelerdeki maçlarda bunun sahaya yansıması. O yüzden de taktiksel anlamda istikrara da ihtiyacımız var."

Hakan ve Cengiz performansı

"Çekya kompakt bir takım. Sahanın her alanında kalabalık olmaya çalıştılar bize karşı. Bu da hücum organizasyonlarından özellikle Hakan Çalhanoğlu'na ve Cengiz Ünder'e bağımlı bir oyun ortaya çıkardı. Ancak bu tür maçlarda normal olabiliyor bu. Çünkü takım içerisinde yeni oyuncular var ve lider karakterlere ihtiyaç duyulabiliyor. Cengiz ve Hakan da bunu yaptılar dün gece özelinde."

Son derece olgun!

"Arda Güler, Emirhan ve arkasından gelecek olanlar.Hepsi tribünleri heyecanlandıran oyuncular. Tabii özellikle Arda'ya karşı büyük bir ilgi var. Yaşı hiç önemli değil. Son derece olgun bir oyuncu tipine sahip. Sahadaki soğukkanlılığı arkadaşlarına da özgüven veriyor. Bu tarz oyuncuları yaşına göre değil performansına göre değerlendirmek lazım. Arda her zaman oynayabilecek kalitede olduğunu gösteriyor."

