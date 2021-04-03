Rıza Çalımbay: Trabzonspor maçından galibiyetle ayrılabilirdik

Süper Lig'in 32'nci haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.

"BİRAZ DİKKATLİ OLSAYDIK BURADAN RAHATLIKLA GALİBİYETLE AYRILABİLİRDİK"

Galibiyet için sahaya çıktıklarını belirten Çalımbay, "Bütün gayemiz 3 puanı kazanmaktı. O doğrultuda maçın başlarında iyi oynadık, güzel şeyler yaptık. Geneline baktığımız zaman güzel pozisyonlar yakaladık ama son paslarda biraz dikkatli olsaydık, buradan rahatlıkla galibiyetle ayrılabileceğimiz bir maçtı. Biz de Trabzon da galibiyet için oynadı. Özellikle ikinci yarının başında güzel pozisyonlarımız vardı. Maçın başlarında da pozisyonlarımız vardı. Ben takımından, oyun disiplininden memnunum. Tek şey, oynadığımız oyunu skora yansıtamadık. Bizi tek üzen o, onun dışında bir şey yok. Şimdi kalan maçlarımız var ve bizim de puana ihtiyacımız var. Çok puana ihtiyacımız var. Kalan 10 maçı da en iyi şekilde bitirip, ligi de iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Sezon başından beri sıkıntılar yaşamış bir takımız. Bu sıkıntıları aşıp buralara geldik. Ama daha iyisini de yapabileceğimize inanıyorum. Çok iyi bir takımız var. Gerçekten hepsi örnek ve disiplinli oyuncular. Onlarla güzel şeyler yapıyoruz. Önemli olan bu yakaladığımız istikrarı ilgin sonuna kadar devam ettirmek. Tek amacımız Sivas'ın bu seneyi iyi bir yerde bitirmesi" diye konuştu.

Çalımbay maçın son anlarında sakatlanan kaleci Ali Şaşal Vural'ın durumunun iyi olduğunu belirterek, "Ali Şaşal'ın parmağı çıktı, sağılık ekibimiz yerine oturttu. Önümüzdeki maçta oynamasına engel yok" ifadelerini kullandı.

Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA)